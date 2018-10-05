Божович возглавил самарские «Крылья Советов»

05.10.2018 17:12



5 октября 2018 года футбольный клуб «Крылья Советов» озвучил решение об уходе с поста главного тренера клуба Андрея Тихонова и назначении на эту должность Миодрага Божовича, сообщает Газета.ру. По изначальным данным со специалистом из Черногории подписан контракт на 2,5 года..Под предводительством Тихонова "Крылья Советов" упорно трудились и показывали хорошие результаты игры,в итоге заняв второе место в ФНЛ сезона 2017/2018, с триумфом ворвавшись в Российскую премьер-лигу.Но в премьер-лиге футбол у самарцев не заладился, и из девяти матчей были одержаны победы только в двух,ничья в одной игре и поражение в шести,что привело команду лишь на 15 место в списке турнирной таблицы.