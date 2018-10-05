В Татарстане 18 студентов отравились после распыления духов
В республике Татарстан жертвами массового отравления стали 18 человек, сообщает РБК.
18 подростков подверглись массовому ингаляционному отравлению.
В связи с отравлением подростков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации, данную информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета (СК).
«По изначально полученной информации, отравление произошло после того, как одна из студенток разбрызгала в лектории духи неизвестного следствию происхождения», — сообщает Следственный Комитет(СК).
Источник так же уточнил, что все подвергшиеся отравлению — студенты Арского педагогического колледжа. Правоохранители взяли образцы воздуха на месте происшествия.
Издательство «Казанский репортер», ссылаясь на источники сообщает, что источником отравления явились духи, купленные одним из подростков на AliExpress.
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