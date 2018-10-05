Личные вещи Робина Уильямса ушли с молотка за $6 млн

05.10.2018 14:42



В Нью-Йорке провели аукционные торги, в ходе которых были распроданы личные вещи американского актера Робина Уильямса и его бывшей супруги Марши Гарсес. Информация об этом выложена на информационном портале аукционного дома Sotheby's, пишет Газета.ру.

По полученной информации, с молотка ушли: награда «Золотой глобус», меч из фильма «Капитан Крюк», а также часы и произведения искусства из его личной коллекции. Сумма продажи всех лотов составила $6 млн.

Как сообщалось ранее, среди лотов выставлены памятные вещи из мира кино, такие как сценарии различных произведений и фильмов, памятные награды, съемочный реквизит и предметы одежды, напрямую связанные с творческой деятельностью Уильямса и его жены.