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«Газпром» обвиняет ЕС в недобросовестной конкуренции

05.10.2018 14:15
«Газпром» обвиняет ЕС в недобросовестной конкуренции

Регулируя газовый рынок, ЕС пользуется методами недобросовестной конкуренции. Как передает РИА Новости, об этом во время Петербургского газового форума заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Попытка под политическими предлогами изменить конкурентную среду, создать неравные условия конкуренции, она очень опасна, потому что приведет к экономическим последствиям», — заявил представитель крупнейшей газовой компании.

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