Киев разработал «план Б», если будет запущен проект «Северный поток – 2»

05.10.2018 12:13



В Киеве разработали «план Б», который будет реализован, если проект «Северный поток – 2» будет иметь продолжение. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением выступил коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, власти уже подали в Международный арбитраж с иском против России, в котором требуют компенсировать ущерб, который якобы будет нанесен после запуска трубопровода и простоя газотранспортной системы. Свои убытки Киев заблаговременно оценивает в 12 миллиардов долларов.