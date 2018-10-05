Вашингтон «украл» у России технологии ЗРК С-300

05.10.2018 10:31



Сравнить с российским ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) С-300 можно только американский ЗРК Patriot. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, такого мнения придерживается генеральный директор Головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли. По его словам, пока Россия занималась производством С-400, американцы начали суетиться и «кое-что подворовали и довели до определенной кондиции».