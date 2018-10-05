Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 1500 человек

05.10.2018 10:27



Поисковые команды в пятницу отчаянно пытались найти оставшихся в живых, спустя неделю после разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии. Как сообщил местный военный представитель Мухаммад Тохир, число погибших возросло до 1558 человек, более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, пишет The Japan Times.

Вместе с тем, в зону бедствия прибыла международная помощь. Около 20 самолетов, перевозящих жизненно важные предметы, такие как брезенты, предметы первой необходимости, медицинское оборудование и генераторы. Индонезия изначально неохотно принимала внешнюю помощь, настаивая на том, что ее собственные вооруженные силы могут справиться с ответом, но по мере того, как масштабы опустошения стали ясными, президент Джоко Видодо согласился разрешить иностранную помощь.

По данным Организации Объединенных Наций в гуманитарной помощи нуждаются более 200 тыс. человек. В ООН уже приняли решение выделить Индонезии $15 млн для оказания помощи пострадавшим и восстановления инфраструктуры разрушенных районов.