Ученые подозревают США в разработке биологического оружия

05.10.2018 07:46



Группа международных ученых, в которую входят специалисты по эволюционной генетике, биоэтике и праву, опубликовали статью в журнале Science, обвинив Министерство обороны США в разработке биологического оружия, пишет РИА Новости. Согласно данным ученых, специалисты США пытаются использовать насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов, что, по мнению международных специалистов, является нарушением Конвенции о биологическом оружии. Также, действия США могут нести серьезный вред для окружающей среды, не принеся существенных результатов для сельского хозяйства, на что надеются ученые США занимаясь этими экспериментами. Известно, что на разработки, которые ведутся с 2016 года, уже потрачено порядка $27 млн.