Поставка в Индонезию российских Су-35 отложена из-за санкций США

05.10.2018 05:48



В реализации соглашения о поставке в Индонезию 11 российских истребителей Су-35 возникли проблемы. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники знакомые с ситуацией. Проблемы возникли из-за санкционного режима США, который может наложить ограничения как на индонезийские компании, так и на контрагентов, работающих с "Рособоронэкспортом". Вместе с тем, источники сообщают, что соглашение не будет расторгнуто, но его реализация откладывается на более поздние сроки.