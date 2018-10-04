В Турции может пройти референдум по вступлению в ЕС

04.10.2018 22:59



Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране может пройти референдум о необходимости вступления в Европейский союз, пишет Интерфакс. По его словам, действия, необходимые для вступления Турции в ЕС, будут предприняты после того, как 81 млн турецких граждан выскажет свое мнение о необходимости присоединения к Европе.

Также, турецкий лидер обвинил Европейский союз в затягивании решения о принятии Турции в члены Союза, так как страна подала заявку на вступление еще в 1987 году.