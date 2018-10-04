Названа причина падения вертолета, в котором находился замгенпрокурора России

04.10.2018 21:59



Как сообщили корреспонденту РБК в центральном аппарате МВД, 3 октября во время крушения вертолета AS-350 в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора России, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Предварительной версией крушения вертолета названо нарушение правил безопасности движения воздушного судна, которое, во время полета, зацепилось за верхушки деревьев. По данному факту возбуждено уголовное дело.