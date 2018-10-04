ОЗХО отказалась комментировать хакерскую атаку, якобы совершенную россиянами
Официальный представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказался прокомментировать кибератаку, якобы организованную российскими офицерами ГРУ на лабораторию организации в Гааге, пишет ТАСС. Также нет информации о том, будет ли сделано официальное заявление по этому поводу.
Ранее, спецслужбы Нидерландов обвинили четырех россиян в попытке совершения кибератаки на лабораторию ОЗХО. Россияне Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы работают в ГРУ, были остановлены спецслужбами Нидерландов 13 апреля и в тот же день департированы из страны.
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