ОЗХО отказалась комментировать хакерскую атаку, якобы совершенную россиянами

04.10.2018 20:39



Официальный представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказался прокомментировать кибератаку, якобы организованную российскими офицерами ГРУ на лабораторию организации в Гааге, пишет ТАСС. Также нет информации о том, будет ли сделано официальное заявление по этому поводу.

Ранее, спецслужбы Нидерландов обвинили четырех россиян в попытке совершения кибератаки на лабораторию ОЗХО. Россияне Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы работают в ГРУ, были остановлены спецслужбами Нидерландов 13 апреля и в тот же день департированы из страны.