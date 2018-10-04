В Костромской области появится Центр компетенций ювелирной промышленности

04.10.2018 19:35



Кострома теперь будет не только «Ювелирной столицей России». В области создают Центр компетенций ювелирной промышленности страны.

Инициативу в Правительстве России ранее озвучил губернатор Костромской области Сергей Ситников – в регионе производится более 55% всех ювелирных украшений страны, за годы сформирована серьезная база профподготовки ювелиров, научные разработки в сфере современного оборудования и технологий производства ювелирных изделий и многое другое.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что в регионе сосредоточены крупнейшие ювелирные производства страны – работает более 1200 ювелирных компаний – это около 10 000 человек.

По словам чиновника, администрация Костромской области в настоящее время формирует необходимые правовые документы для закрепления юридического статуса цента компетенций, а также состав наблюдательного совета и экспертов проектных команд.

Создание центра позволит сконцентрировать производственный и научный потенциал для решения насущных вопросов развития отрасли в целом в России. В частности, речь идет о правовом регулировании ювелирной промышленности, подготовке и профессиональной переподготовке кадров для отрасли.

Основной базой центра станет Костромской госуниверситет. Предполагается, что к разработке Стратегии развития ювелирной отрасти РФ присоединятся крупные ювелирные компании, которые работают на территории п. Красное-на-Волге Костромской области.

По словам губернатора Сергея Ситникова, центр даст всему ювелирному бизнес-сообществу возможность прямых контактов с органами власти, вносить продуманные, обобщенные, просчитанные предложения по изменению законодательства в сфере ювелирной промышленности.

По мнению разработчиков проекта, формирование новых подходов развития ювелирной промышленности станет новым импульсом для всей отрасли страны.