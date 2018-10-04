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В море рухнул пролет железнодорожной части Крымского моста

04.10.2018 14:07
В море рухнул пролет железнодорожной части Крымского моста

В воду упал пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ИЦ «Крымский мост», это произошло во время процесса монтажа. Как говорится в сообщении, это случилось на мелководье, на участке, который находится между Тузлинской косой и островом Тузла.

Используя домкратную установку, строители стали опускать на опоры моста один из железнодорожных пролетов. В этот момент он накренился, а затем упал в воду. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Опоры Крымского моста не повредились.

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