Москва прощается с Романом Карцевым

04.10.2018 13:52



В российской столице прощаются с народным артистом России Романом Карцевым, который скончался 2 октября в возрасте 79 лет. Около Центрального дома литераторов собралось много людей, среди которых простые россияне, представители СМИ, артисты, политики и так далее. Как сообщалось ранее, Роман Карцев будет похоронен на Аллее актеров на Троекуровском кладбище, около могилы легендарного композитора Владимира Шаинского, который скончался в декабре прошлого года.