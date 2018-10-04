Эксперт заявил, что ускорить создание гиперзвукового оружия невозможно

04.10.2018 12:25



Ускорить создание гиперзвукового оружия невозможно, даже благодаря финансовым вливаниям. Как передает РИА Новости, об этом заявил действительный член Академии военных наук РФ Игорь Панарин. Таким образом, он прокомментировал сообщение первого замминистра обороны США Патрика Шанахана, заявившего о том, что Вашингтон испытает гиперзвуковое оружие раньше срока. По словам эксперта, высказывание представителя Пентагона является блефом.