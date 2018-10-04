В авиакатастрофе под Костромой погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян

04.10.2018 12:00



Под Костромой произошло крушение вертолета. Как передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из экстренных служб, согласно предварительной информации, в числе погибших – замгенпрокурора России Саак Карапетян.

Крушение произошло накануне. Как сообщает Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК, это случилось в Солигаличском районе Костромской области. Всего погибло три человека. Их имена на данный момент пока не разглашаются.