Украинский капитан рассказал о готовности с боем прорваться через Керченский пролив

04.10.2018 10:00



Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, руководивший переходом украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, сказал, что моряки Украины были готовы к тому, чтобы вступить в боестолкновение с пограничниками России при проходе через Керченский пролив. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, капитан демонстративно заявил, что общая обстановка оказалась «нервной», и поэтому его моряки готовы были предпринять все меры безопасности.

Более того, по словам Коваленко, в заряженном состоянии находились пулеметы, а на видном месте специально стояло два человека, «чтобы россияне видели».