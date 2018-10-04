В Пентагоне заявили, что США испытают гиперзвуковое оружие раньше срока

04.10.2018 09:11



В Пентагоне заявили, что планируют испытать гиперзвуковое оружие раньше срока, чем ожидалось. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил заместитель министра обороны США Патрик Шанахан. Он также отметил, что Вашингтон ведет активную работу в направлении разработки оружия такого типа.

«Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас», — заявил Шанахан. Добавив, что в данный момент Пентагон ведет подсчет нужного объема средств.