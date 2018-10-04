Обнародован пакет пенсионных законов

04.10.2018 08:28



Пакет пенсионных законов, который в минувшую среду подписал глава РФ Владимир Путин, обнародован на официальном сайте правовой информации, сообщает РИА Новости. Это ряд законов федеральных законов об изменении пенсионного законодательства, уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, о направлении конфискованных у коррупционеров средств в ПФР, о выходных для диспансеризации, а также о ратификации конвенции по нормативам замещения заработка пенсией.