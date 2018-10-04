Пенс собирается обвинить Китай во вмешательстве во внутренние дела США

04.10.2018 07:13



Согласно выдержкам из будущего выступления вице-президент США Майка Пенса, которые оказались в распоряжении американского издания The Wall Street Journal, политик планирует обвинить Китай в более серьезном вмешательстве во внутренние дела Соединенных штатов, чем вмешательство России в президентские выборы США в 2016 году. С данной речью Пенс должен будет выступать в четверг в Гудзоновском институте в Вашингтоне. По его словам, вмешательство происходило во время промежуточных выборов в Конгресс и было направлено на смещение с должности президента США Дональда Трампа.