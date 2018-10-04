Правительство одобрило перенос рабочих и выходных дней в 2019 году

04.10.2018 07:00



Разработанное Министерством труда и социальной защиты РФ предложение о переносе выходных и праздничных дней в 2019 году одобрено Правительством РФ. Об этом сообщает Интерфакс. Так, согласно полученной информации, россиян ждут длинные новогодние каникулы: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также, нерабочими днями в России будут 23 и 24 февраля, три дня с 8 по 10 марта, пять дней с 1 по 5 мая и четыре дня с 9 по 12 мая, 12 июня и три дня со 2 по 4 ноября.