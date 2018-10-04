Украина требует от России вернуть ворованные вагоны

04.10.2018 05:26



Украинская сторона требует от России возврата 30 тыс. вагонов, которые остались на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР после того, как Республики отделились от Украины, пишет РИА Новости. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Особое внимание Геращенко уделяет тем 85 "новеньким" вагонам, которые были приобретены Украиной за заемные деньги полученные от Европейского банка реконструкции и развития, и кредит за которые еще не выплачен.

Геращенко подчеркивает, что именно агрессивное поведение России способствовало совершению кражи вагонов и заявляет, что в настоящее время это ворованное имущество можно приобрести на российских сайтах.