Xiaomi объявила о дате презентации смартфона-слайдера Mi Mix 3

03.10.2018 22:03



Китайская компания Xiaomi не раз демонстрировала фото смартфона Mi Mix 3 и сообщила, что презентация нового продукта ожидается в октябре. Теперь же производитель сообщил о том, когда именно пройдет данное мероприятие и также анонсировал неожиданные подробности о дизайне смартфона.

В Xiaomi Mi Mix третьего поколения рамки будут сведены к минимуму. Чтобы удалить вырез в верхней части экрана, изготовитель скрыл фронтальную камеру под экран. Для того чтобы получить доступ к камере владельцу мобильного устройства необходимо будет сдвинуть дисплей вниз. По всей видимости, помимо передней камеры под экраном будет расположена система 3D-сканирования лица для разблокировки телефона. Ожидается, что в Mi 3 в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Судя по тизеру, презентация новинки назначена на 15 октября. Однако изображение было опубликовано не самой компанией, а потому полностью доверять данной информации не нужно, пишет ktelegram.com.