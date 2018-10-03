В NASA прокомментировали вывод Роскосмоса о появлении отверстия в "Союзе"

03.10.2018 21:50



На официальном сайте NASA опубликовано заявление, в котором дан комментарий о выводах российском комиссии, расследующей причины появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09", пишет ТАСС. Так, по мнению официальных лиц NASA, вывод о том, что данное отверстие не является производственным браком не означает, что оно "было проделано намеренно или со злым умыслом". В NASA подчеркнули, что они, совместно с Роскосмосом, проводят расследование, чтобы выявить причину произошедшего.