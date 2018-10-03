СБУ ответили на угрозы Пашинина

03.10.2018 21:13



Официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что никто не угрожал Анатолию Пашинину, не занимался прослушиванием его телефона и, тем более, не подталкивал к мысли о прекращении жизни, пишет РИА Новости. По ее словам, сотрудники СБУ во время контактов с бывшим актером действуют исключительно в рамках законодательства. Такое заявление Гитлянская сделала в ответ на угрозы Пашинина свести счеты с жизнью, который ранее заявлял о слежке на ним представителей СБУ.