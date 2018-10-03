Владимир Путин назначил Александра Беглова врио губернатора Петербурга

03.10.2018 20:58



Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. На его место глава государства назначил полпреда президента в Северо-западном федеральном округе Александра Беглова. Он будет исполнять обязанности губернатора до выборов, которые, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года. Также, Беглов сможет самостоятельно решить будет ли участвовать в предстоящих выборах главы региона.

Как сообщает Интерфакс, Георгий Полтавченко, по предложению Владимира Путина, займет должность Председателя Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.