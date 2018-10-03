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Владимир Путин назвал Скрипаля "предателем Родины"

03.10.2018 20:31
Владимир Путин назвал Скрипаля "предателем Родины"

Президент России Владимир Путин считает Сергея Скрипаля "подонком" и "предателем Родины". Об этом глава государства заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели". По его словам, "дело Скрипалей" - это еще один "шпионский скандал", который намеренно раздувается, в том числе и с помощью СМИ, пишет РИА Новости. Президент считает, что чем быстрее закончится шумиха вокруг данного инцидента, тем будет лучше. Также, Владимир Путин отметил, что "возня между спецслужбами не вчера родилась".

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