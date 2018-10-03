Россияне назвали возраст, после которого наступает старость

03.10.2018 20:01



Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил у россиян в каком возрасте начинается старость. Так, большинство опрошенных (32%), считает что старым человека можно назвать после наступления 50 - 59 лет. Чуть меньшее количество респондентов (31%) относит начало старости к 60 - 69 годам. 16% определили начало старости, как возраст в 70 - 79 лет. То, что старым человек становится после 80 лет считает 6% опрошенных и только 4% россиян думают, что старость наступает после 40 - 49 лет, пишет ТАСС.