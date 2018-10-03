Президент России назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии

03.10.2018 13:08



Глава РФ Владимир Путин принял решение о назначении Михаила Развожаева врио главы Республики Хакасия, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Кремля, где был опубликован соответствующий документ. Ранее также сообщалось о том, что прежний руководитель Хакасии Зимин подал в отставку.

Михаил Развожаев, который до этого был замминистра по делам Северного Кавказа, будет занимать этот пост до вступления в должность нового главы республики.