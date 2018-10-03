Петр Порошенко предлагает продлить закон о статусе Донбасса

03.10.2018 12:38



Украинский глава Петр Порошенко предложил депутатам Рады до 31 декабря 2019 года продлить закон, в котором речь идет об особом статусе Донбасса. Как передает РИА Новости, об этом говорится в тексте законопроекта, который был зарегистрирован в Раде в среду.

Напомним, что ранее закон об особом статусе Донбасса принимался на срок в один год. Главным условием для его «вступления в силу» стало выполнение ряда условий, включая вопрос , связанный с безопасности в регионе.