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Владимир Путин предлагает смягчить наказание по статье об экстремизме

03.10.2018 10:47
Владимир Путин предлагает смягчить наказание по статье об экстремизме

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект, который частично декриминализует 282-ю статью УК, передает РИА Новости со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента. Как отмечается, данная инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, которые были совершены один раз, и не представляют угрозы «для основ конституционного строя и безопасности государства».

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