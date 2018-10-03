Владимир Путин предлагает смягчить наказание по статье об экстремизме

03.10.2018 10:47



Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект, который частично декриминализует 282-ю статью УК, передает РИА Новости со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента. Как отмечается, данная инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, которые были совершены один раз, и не представляют угрозы «для основ конституционного строя и безопасности государства».