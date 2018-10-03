Создатель интернета хочет заменить его новой сетью

03.10.2018 08:57



Создатель современного интернета Тимоти Бернерс-Ли хочет создать новую сеть, чтобы заменить его детище, передает Газета.ру со ссылкой на Business Insider. В своем блоге он рассказал о новой структуре Inrupt, благодаря которой проект будет обеспечиваться Бернерса-Ли Solid с открытым исходным кодом. В чем же главное отличие данных структур? В том, что пользователи самостоятельно смогут выбирать, где им хранить данные, без предоставления их крупным IT-компаниям.