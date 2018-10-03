Пентагон обвиняет Китай в подрыве оборонно-промышленной базы США
03.10.2018 08:24
С помощи монополии на некоторые природные ресурсы Китай «подрывает оборонно-промышленную базу США». Как передает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy, об этом свидетельствуют итоги исследования Пентагона, которое ранее заказа глава страны Дональд Трамп.
В документе звучит следующий вывод: «Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях».
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