Пентагон обвиняет Китай в подрыве оборонно-промышленной базы США

03.10.2018 08:24



С помощи монополии на некоторые природные ресурсы Китай «подрывает оборонно-промышленную базу США». Как передает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy, об этом свидетельствуют итоги исследования Пентагона, которое ранее заказа глава страны Дональд Трамп.