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Действительно ли мы живем дольше, чем наши предки?

03.10.2018 08:04
Действительно ли мы живем дольше, чем наши предки?

Чудеса современной медицины и питания позволяют легко верить в то, что мы наслаждаемся большей продолжительностью жизни, чем когда-либо в истории человечества, но, возможно, мы не можем быть так в этом уверены, пишет BBC.

За последние несколько десятилетий ожидаемая продолжительность жизни резко возросла по всему миру. Человек, родившийся в 1960 году, в самый ранний год, когда Организация Объединенных Наций начала хранить глобальные данные, мог ожидать жить до 52,5 лет. Сегодня, в среднем до 72. В Великобритании, где записи были сохранены дольше, эта тенденция еще больше. В 1841 году женщина должна была жить до 42 лет, мужчина до 40 лет. В 2016 году женщина могла рассчитывать на достижение 83 лет, а мужчина - 79 лет.

Естественный вывод заключается в том, что как чудеса современной медицины, так и инициативы в области общественного здравоохранения помогли нам жить дольше, чем когда-либо прежде, - настолько, что на самом деле у нас может быть нехватка ресурсов организма, чтобы продлить жизнь дальше. В сентябре 2018 года Управление национальной статистики Великобритании подтвердило, что, по крайней мере, в Великобритании продолжительность жизни перестала расти. Также, продолжительность жизни замедляется и во всем мире.

Эта вера в то, что наш вид достиг пика долголетия, также подкрепляется некоторыми мифами о наших предках: общепринято считать, что древние греки или римляне были бы ошеломлены, встретив, например, кого-то старше 50 или 60 лет.

Фактически, в то время как медицинские достижения улучшили многие аспекты здравоохранения, предположение о том, что продолжительность жизни людей значительно увеличилась на протяжении столетий или тысячелетий, вводит в заблуждение.

Общая продолжительность жизни, которая является статистикой, отраженной в отчетах, подобных приведенным выше, не увеличилась настолько, что мы живем намного дольше, чем мы привыкли как вид. Она увеличилось потому, что больше отдельных людей доживают до более преклонного возраста.

"Существует основное различие между ожидаемой продолжительностью жизни и продолжительностью жизни", - говорит историк Стэнфордского университета Вальтер Шейдель, ведущий ученый древнеримской демографии. "Насколько я могу судить, продолжительность жизни людей - против ожидаемой продолжительности жизни, которая является статистической конструкцией, на самом деле не изменилась вообще".

Так, если у вас двое детей, а один умирает до первого дня рождения, а другой - до 70 лет, средняя продолжительность их жизни - 35 лет.

Это математически правильно, но это не дает нам полной картины. Это также становится особенно проблематичным, если смотреть на эпохи или в регионы, где есть высокий уровень детской смертности. Большая часть человеческой истории была омрачена плохими коэффициентами выживаемости среди детей.

Однако, это усреднение объясняется тем, что, как правило, говорят, что древние греки и римляне жили до 30 или 35 лет. Но действительно ли это так?

В 1-м веке Плиний посвятил целую главу "Естественной истории" людям, которые жили дольше всех. Среди них он перечисляет консула Марка Валерия Корва (100 лет), жену Цицерона Теренцию (103), женщину по имени Клодия (115 лет и у которой было 15 детей), а также актрису Луккии, которая выступала на сцене в возрасте 100 лет.

Таким образом, наша максимальная продолжительность жизни, возможно, совсем не изменилась. Конечно, в наше время существуют исключительные достижения, которые помогли большему количеству людей достичь максимальной продолжительности жизни и жить здоровой жизнью в целом. Но если не учитывать факторы, влияющие на высокую смертность в жизни наших предков, то они имели продолжительность жизни не меньшую, чем современные люди.

Исследователи нашли способ предсказать продолжительность жизни
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