Госдеп не получал подтвержденной информации о поставках российских С-300 в Сирию

03.10.2018 06:19



Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Соединенные штаты пока не имеют официального подтверждения поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, хотя, конечно, видели многочисленные сообщения на эту тему, пишет РБК. Она подчеркнула, что если российская сторона действительно осуществила данные поставки, США рассматривали бы их как серьезную эскалацию сирийского конфликта.