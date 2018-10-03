Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ОКТ, 07:33 МСК
USD (ЦБ)    65,2221
EUR (ЦБ)    75,2272

03 ОКТ, 07:33 МСК
USD (ЦБ)    65,2221
EUR (ЦБ)    75,2272

Госдеп не получал подтвержденной информации о поставках российских С-300 в Сирию

03.10.2018 06:19
Госдеп не получал подтвержденной информации о поставках российских С-300 в Сирию

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Соединенные штаты пока не имеют официального подтверждения поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, хотя, конечно, видели многочисленные сообщения на эту тему, пишет РБК. Она подчеркнула, что если российская сторона действительно осуществила данные поставки, США рассматривали бы их как серьезную эскалацию сирийского конфликта.

В Госдепе будет создана должность секретаря по Сирии
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 2

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 1

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Татарстане датские инвесторы локализовали производство субстратов Grodan для сельского хозяйства

В Татарстане датские инвесторы локализовали производство субстратов Grodan для сельского хозяйства

В Тульской области открыли первое в России предприятие по производству цементных аквапанелей Knauf

В Тульской области открыли первое в России предприятие по производству цементных аквапанелей Knauf

Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке

Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке

В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова

В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова

Новости СМИ

Новости дня

07:16 Минобороны опубликовало видео поставок С-300 в Сирию Минобороны опубликовало видео поставок С-300 в Сирию
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
06:52 Ольга Скабеева выгнала эксперта с программы "60 минут" Ольга Скабеева выгнала эксперта с программы "60 минут"
06:40 Правительство разрабатывает свой план отказа от доллара Правительство разрабатывает свой план отказа от доллара
05:53 Владимир Путин поручил найти деньги на внесенные им пенсионные поправки Владимир Путин поручил найти деньги на внесенные им пенсионные поправки
05:33 Постпред США при НАТО объяснила свои слова об уничтожении российских ракет‍ Постпред США при НАТО объяснила свои слова об уничтожении российских ракет‍
02:11 Путешествия во времени возможны ли... Путешествия во времени возможны ли...
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
02 ОКТ, 23:49 Курение ослабляет иммунную систему и отрицательно влияет на здоровье зубов Курение ослабляет иммунную систему и отрицательно влияет на здоровье зубов

Узнай, страна!

02 ОКТ, 23:41 В Татарстане датские инвесторы локализовали производство субстратов Grodan для сельского хозяйства В Татарстане датские инвесторы локализовали производство субстратов Grodan для сельского хозяйства
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
02 ОКТ, 23:02 В Тульской области открыли первое в России предприятие по производству цементных аквапанелей Knauf В Тульской области открыли первое в России предприятие по производству цементных аквапанелей Knauf
02 ОКТ, 17:01 Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке
02 ОКТ, 16:06 В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter