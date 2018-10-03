Постпред США при НАТО объяснила свои слова об уничтожении российских ракет‍

03.10.2018 05:33



Постоянный представитель США при НАТО отказалась от своих слов о том, что Соединенные штаты готовы уничтожать российские ракеты, которые изготавливаются в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, еще на стадии разработки. Об этом Кэй Бэйли Хатчисон сообщила в своём Twitter, пишет RT. По ее словам, она имела в виду, что Россия должна прекратить выпуск ракет, нарушающих взятые на себя обязательства по ДРСМД. Хатчисон подчеркнула, что если Россия создаст запрещенные ракеты, США примут меры для собственной защиты и защиты Альянса и будут сбивать российские ракеты.