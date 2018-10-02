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Курение ослабляет иммунную систему и отрицательно влияет на здоровье зубов

02.10.2018 23:49
Курение ослабляет иммунную систему и отрицательно влияет на здоровье зубов

Перечень рисков для здоровья, связанных с курением, продолжает расти. Помимо рака легких, эмфиземы и сердечных заболеваний, курильщики сигарет также имеют ослабленную иммунную систему, которая, помимо прочего, отрицательно влияет на здоровье зубов, пишет HealthDay.

Ученые из Университета стоматологической медицины Case Western Reserve обнаружили, что курение снижает способность пульпы внутри зубов бороться с болезнями.

«Это может объяснить, почему курильщики имеют более плохие эндодонтические результаты и отсроченное исцеление, чем некурящие», - сказала Анита Аминошария, директор отдела эндотерапии Университета.

В исследовании, опубликованном в Journal of Endodontics , принимали участие 32 курильщика и 37 некурящих, с эндодонтическим пульпитом или воспалением зубов. Исследователи обнаружили, что курильщики с большей вероятностью развивают заболевание десен и почти в два раза чаще нуждаются в корневом канале.

«Мы начали с просмотра зубной цепочки курильщиков по сравнению с некурящими», - сказала Аминошария. «Мы предположили, что естественная защита будет уменьшена у курильщиков, и мы не ожидали, что она будет полностью истощена».

Однако вредное воздействие курения на иммунную систему обратимо, говорят исследователи. Они отметили, что иммунная система двух участников исследования усилилась после того, как они бросили курить.

Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
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