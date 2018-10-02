Астрономы обнаружили новую карликовую планету в солнечной системе

02.10.2018 23:39



Планета Х все еще неуловима, но охота за ней принесла и другое важное открытие: астрономы обнаружили новую карликовую планету в нашей Солнечной системе.

Исследователи Космоса обнаружили новый транс-нептунианский объект в поисках гипотетической массивной планеты далеко за пределами орбиты Нептуна. Крошечная карликовая планета получила наименование 2015 TG387 (неофициальное название – «Гоблин»). Данная планета расположена на окраинах Солнечной системы, в 80 раз дальше от нашего светила, чем Голубая планета.

Объявление было сделано Центром малой планеты Международного астрономического союза. Данные об объекте приводятся в «Астрономическом журнале». Ближайшая к звезде точка орбиты планеты находится на расстоянии около 65 астрономических единиц (АС), где 1 АС - расстояние Земля-Солнце.

Только 2 других небесных тела в Солнечной системе имеют более отдаленный перигелий: планетарный 2012 VP113 и карликовая планета Sedna. Но 2015 TG387а имеет более эксцентричную орбиту, идущую дальше от Солнца.

«Мы полагаем, что на периферии Солнечной системы могут быть тысячи небольших тел, подобных 2015 TG387, но их расстояние делает их очень трудными для исследований», - сообщается в заявлении соавтора Дэвида Толена из Университета Гавайев. «Сейчас мы будем изучать 2015 TG387 только в максимальном приближении к Солнцу…»

Подобные особенности имеют орбиты малых транс-нептуновских объектов. Все они достигают перигелия приблизительно в том же месте на небе. Астрономы, подозревают, что что-то влияет на эти объекты, и за последние несколько лет появилась версия, что там может находиться огромная планета Х или Нибиру, пишет iflscience.com.