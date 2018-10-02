Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью

02.10.2018 21:58



Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко распорядился отменить в течение суток запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 7.00, который в порядке эксперимента был введен с первого октября в Минске и некоторых других районах РБ, передает Life.ru.

Глава белорусского государства посчитал запрет «непродуманным» после того, как ознакомился с его деталями. По мнению белорусского лидера, такие методы могут привести к росту продаж контрафактного алкоголя, развитию теневого рынка и ухудшению криминогенной обстановки.

В администрации президента РБ сообщили, что решение проблемы возможно лишь путем профилактики и воспитательных мер, например, с помощью эффективного призыва к здоровому образу жизни.