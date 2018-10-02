Сергей Шойгу рассказал о ходе поставок в Сирию российских С-300

02.10.2018 21:57



На состоявшемся сегодня оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ходе поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 сирийским военным, пишет РИА Новости. По его словам, в настоящее время проходит обучение бойцов правительственных сил Сирии работе с российской военной техникой. Согласно ответу Шойгу на вопрос главы государства, обучение займет три месяца.