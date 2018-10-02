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США готовы уничтожать российские ракеты на стадии разработки

02.10.2018 20:09
США готовы уничтожать российские ракеты на стадии разработки

Во время пресс-конференции, состоявшейся перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что США рассматривают возможность уничтожения новых ракет наземного базирования, которые, несмотря на договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разрабатывает Россия, пишет РИА Новости. По ее словам, США готовы уничтожить данные ракеты еще на стадии разработки, что принесет пользу не только США, но и всем странам Альянса.

Первые летные испытания баллистической ракеты «Сармат» запланированы на начало 2019 года
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