США готовы уничтожать российские ракеты на стадии разработки

02.10.2018 20:09



Во время пресс-конференции, состоявшейся перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что США рассматривают возможность уничтожения новых ракет наземного базирования, которые, несмотря на договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разрабатывает Россия, пишет РИА Новости. По ее словам, США готовы уничтожить данные ракеты еще на стадии разработки, что принесет пользу не только США, но и всем странам Альянса.