Депутат Рады заявил, что Россия готовит в Киеве серию терактов

02.10.2018 12:18



В ближайшее время в Киеве может произойти серия терактов, организаторами которых является Москва. Как передает РИА Новости, с таким заявлением по ТК NewsOne выступил депутат украинской Рады Игорь Мосийчук. Он отметил, что эта информация поступила ему из собственных достоверных источников из российской столицы, один из которых имеет отношение к ФСБ. Называть имена собеседников парламентарий отказался.