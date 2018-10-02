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Депутат Рады заявил, что Россия готовит в Киеве серию терактов

02.10.2018 12:18
Депутат Рады заявил, что Россия готовит в Киеве серию терактов

В ближайшее время в Киеве может произойти серия терактов, организаторами которых является Москва. Как передает РИА Новости, с таким заявлением по ТК NewsOne выступил депутат украинской Рады Игорь Мосийчук. Он отметил, что эта информация поступила ему из собственных достоверных источников из российской столицы, один из которых имеет отношение к ФСБ. Называть имена собеседников парламентарий отказался.

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