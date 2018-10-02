Первые летные испытания баллистической ракеты «Сармат» запланированы на начало 2019 года

02.10.2018 10:17



Россия планирует провести первые летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в начале следующего года. Об этом в разговоре с ТАСС проинформировал собеседник из оборонно-промышленного комплекса.

До этого состоялись бросковые испытания. Комментируя их, в Министерстве обороны РФ отметили, что испытания показали положительные результаты.