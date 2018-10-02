Китай требует, чтобы США прекратили провокации в Южно-Китайском море

02.10.2018 09:02



Китай потребовал, чтобы США прекратили «провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море». Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступила представитель МИД страны Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что Вашингтон, используя предлог так называемой «свободы навигации», нарушают ключевые международные нормы, а также представляют угрозу для суверенитета Китая и стабильности региона.