В "Роскосмосе" рассматривают версию о преднамеренном повреждении "Союза МС-09"

02.10.2018 05:18



Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первая комиссия, которая расследовала появление отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09" закончила свою работу. По его словам специалистам удалось исключить одну из версий повреждения корабля, а точнее производственный брак, пишет РИА Новости. В настоящее время к работе приступила вторая комиссия, которая будет рассматривать версию преднамеренного повреждения российского корабля. И того, где именно это было сделано: еще на земле или уже после стыковки с Международной космической станцией.