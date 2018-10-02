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В Асуане обнаружен песчаник с выгравированными изображениями

02.10.2018 00:12
В Асуане обнаружен песчаник с выгравированными изображениями

Глава Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сообщил, что работа по снижению уровня грунтовых вод в храме Ком Омбо в Асуане выявила два надписанных куска песчаника с выгравированными изображениями и иероглифами, пишет журнал Archaeology.

Так, первая часть песчаника относится к XIX династии (1295-1186 гг. до н.э.) и изображает царя Сетти I, стоящего перед богом Гором и богиней Собек. Изображения увенчаны крылатым солнцем, что является символом защиты. Изображения имеют 26 строк иероглифического текста. Камень был разбит на две части, но его надписи в хорошем состоянии, добавил Вазири.

На втором камне изображен король Птолемей IV, который правил с 222 по 205 г. до н.э., стоя с женой Арсиной III, богом Гором, крылатым солнцем и 28 строками текста. Вазири сказал, что этот камень был найден разбитым на несколько частей, но также как и на первом камне изображения и иероглифы хорошо сохранились.

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