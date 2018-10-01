Минэкономразвития опубликовало прогноз курса рубля до конца года

01.10.2018 23:03



В своем прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года, министерство экономического развития России спрогнозировало курс рубля до конца 2018 года, пишет РБК. Так, по мнению специалистов ведомства, в период с октября по декабрь текущего года прогнозируемый курс рубля вернется к отметке 64 - 65 рублей за один доллар. Также, в министерстве указали, что те факторы, которые непосредственно влияют на установление курса национальной валюты, являются благоприятными.