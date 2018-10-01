Референдум в Македонии признан недействительным

01.10.2018 21:35



Государственная избирательная комиссия Республики Македония признал результаты прошедшего в минувшее воскресенье референдума о переименовании страны недействительными, пишет Коммерсант. Такое решение члены комиссии приняли из-за того, что явка на мероприятие составила всего 36.91%, в то время как по закону Македонии волеизъявление граждан должно быть принято в случае явки, составляющей более 50% населения страны.