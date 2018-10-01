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Индия подарит России «винтажные» самолеты МиГ-21

01.10.2018 13:44
Индия подарит России «винтажные» самолеты МиГ-21

Во время российско-индийского саммита, который состоится с 4 по 5 октября в Нью-Дели, индийский премьер Нарендра Моди планирует подарить президенту РФ Владимиру Путину «винтажные» самолеты МиГ-21, передает РИА Новости со ссылкой на The Hindu. Такое подарок, как отмечается, станет символом дружбы между странами.

Как пишет издание, речь идет о самолете МиГ-21БИС (тип-75) и еще двух моделях — МиГ-21ФЛ (тип 77). Все три самолета пригодны для полета. В России им будут присвоены новые регистрационные номера. Вероятно, в будущем они будут использоваться для «винтажных» полетов.

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